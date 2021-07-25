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بجملة الزعيم الشهيرة.. رامى جمال يحتفل بعيد ميلاده

الأحد 25/يوليو/2021 - 06:24 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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احتفل المطرب رامى جمال بـعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر رامى جمال صورته وعلق بجملة الزعيم عادل إمام الشهيرة، قائلًا: "مش أنا عيد ميلادي النهارده.. اللهم لك الحمد علي كل ما مضي واللهم سترك وتوفيقك في كل ما هو آت".

يذكر أن أغنية قلة الإحساس للفنان رامي جمال، حققت ربع مليون مشاهدة بعد يوم واحد فقط من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، إذ تم طرحها 11 يوليو على القناة الرسمية لشركة نجوم ريكوردز للإنتاج الموسيقي

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