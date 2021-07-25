تعرف على معلق مباراة مصر ضد الأرجنتين في اليوم الأحد في أولمبياد طوكيو

يواجه منتخب مصر الأولمبي، نظيره منتخب الأرجنتين، في ثاني مبارياته في أولمبياد طوكيو 2020، والتي ستقام صباح اليوم الأحد.





ويلتقي منتخب مصر مع الأرجنتين صباح اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة للأولمبياد.





ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم كل من منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات.





ومن المقرر أن يقوم التونسي عصام الشوالي، بمهمة التعليق على أحداث مباراة منتخب مصر والأرجنتين، في أولمبياد طوكيو.