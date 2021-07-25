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موعد مباراة البرازيل ضد كوت ديفوار في أولمبياد طوكيو والقناة الناقلة

الأحد 25/يوليو/2021 - 03:01 ص
البرازيل
البرازيل
غدير أحمد
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يستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره كوت ديفوار، صباح اليوم الأحد 25من يوليو الجاري، في مباراة من العيار الثقيل، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في أولمبياد طوكيو 2020.

وتقام المباراة بين منتخبي البرازيل وساحل العاج في الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر والنصف صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وحقق منتخب البرازيل الفوز في الجولة الأولى على حساب منتخب ألمانيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، بينما فاز منتخب ساحل العاج أمام السعودية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وتذاع عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المالكة لحقوق بث بطولة أولمبياد طوكيو 2021.

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