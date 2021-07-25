موعد مباراة البرازيل ضد كوت ديفوار في أولمبياد طوكيو والقناة الناقلة

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موعد مباراة البرازيل ضد كوت ديفوار في أولمبياد طوكيو والقناة الناقلة
الأحد 25/يوليو/2021 - 03:01 ص
غدير أحمد
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يستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره كوت ديفوار، صباح اليوم الأحد 25من يوليو الجاري، في مباراة من العيار الثقيل، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في أولمبياد طوكيو 2020.
وتقام المباراة بين منتخبي البرازيل وساحل العاج في الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر والنصف صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.
وحقق منتخب البرازيل الفوز في الجولة الأولى على حساب منتخب ألمانيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، بينما فاز منتخب ساحل العاج أمام السعودية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.
وتذاع عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المالكة لحقوق بث بطولة أولمبياد طوكيو 2021.
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