أولمبياد طوكيو.. يارا الشرقاوي تودع منافسات فردي سلاح الشيش

ودعت المصرية يارا الشرقاوي منافسات فردي سلاح الشيش في أولمبياد طوكيو بعد الخسارة من بطلة إيطاليا أـريانا أريجو بنتيجة 2-15.

وخسرت يارا الشرقاوى من المصنفة الخامسة عالميا وصاحبة فضية لندن الإيطالية أريانا اريجو 15-2 فى دور الـ32 لسلاح الشيش سيدات فى أـولمبياد طوكيو 2020.

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.



