Advertisements
أولمبياد طوكيو.. يارا الشرقاوي تودع منافسات فردي سلاح الشيش
الأحد 25/يوليو/2021 - 03:10 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
ودعت المصرية يارا الشرقاوي منافسات فردي سلاح الشيش في أولمبياد طوكيو بعد الخسارة من بطلة إيطاليا أـريانا أريجو بنتيجة 2-15.
وخسرت يارا الشرقاوى من المصنفة الخامسة عالميا وصاحبة فضية لندن الإيطالية أريانا اريجو 15-2 فى دور الـ32 لسلاح الشيش سيدات فى أـولمبياد طوكيو 2020.
وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements