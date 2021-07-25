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تردد قناة "بي إن سبورتس إكسترا" المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

الأحد 25/يوليو/2021 - 03:31 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد الدمتناوي
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يلاقي منتخب مصر الأولمبي، نظيره منتخب الأرجنتين، في ثاني مبارياته في أولمبياد طوكيو 2020، والتي ستقام صباح اليوم الأحد.

ويلتقي منتخب مصر مع الأرجنتين صباح اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة للأولمبياد.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم كل من منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات.

وقامت شبكة قنوات بي إن سبورتس بالإتفاق مع اللجنة المسئولة عن تنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2021، بنقل كافة المباريات الرياضية في الرياضات المختلفة من خلال قنوات بي إن سبورتس إكسترا 1 و2، حيث تنقل أيضًا على قناة بي إن سبورت المفتوحة.

وجاء تردد قناة بي إن سبورتس اكسترا كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات.
التردد:12604.
الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.
تردد قناة bein sport extra 2
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12604.
الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.

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الكلمات المفتاحية

منتخب مصر والأرجنتين منتخب مصر منتخب الارجنتين اولمبياد طوكيو 2021

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