موعد مباراة السعودية ضد ألمانيا في أولمبياد طوكيو والقناة الناقلة

يستعد المنتخب السعودي الأولمبي لمواجهة نظيره المنتخب الألماني، ستاد يوكوهاما باليابان في مباراة قوية بين الفريقين، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات أولمبياد طوكيو 2021.





ووقع المنتخب السعودي في فخ الخسارة من منتخب كوت ديفوار بهدفين لهدف، كذلك خسر منتخب ألمانيا من منتخب البرازيل في الجولة الأولى بأربعة أهدافٍ لهدفين.





ويحتل المنتخب البرازيلي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن كوت ديفوار صاحبة المركز الثاني، فيما يقع المنتخب الألماني في قاع المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي صاحب المركز الثالث.





وستنطلق صافرة المباراة اليوم الأحد 25 يوليو 2021،الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، 1:30 بتوقيت القاهرة.





وتذاع المبارة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت، وبالتحديد قناة beIN SPORTS 4K.