Advertisements

موعد مباراة السعودية ضد ألمانيا في أولمبياد طوكيو والقناة الناقلة

الأحد 25/يوليو/2021 - 03:36 ص
السعودية
السعودية
غدير أحمد
Advertisements
يستعد المنتخب السعودي الأولمبي لمواجهة نظيره المنتخب الألماني، ستاد يوكوهاما باليابان في مباراة قوية بين الفريقين، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات أولمبياد طوكيو 2021.

ووقع المنتخب السعودي في فخ الخسارة من منتخب كوت ديفوار بهدفين لهدف، كذلك خسر منتخب ألمانيا من منتخب البرازيل في الجولة الأولى بأربعة أهدافٍ لهدفين.

ويحتل المنتخب البرازيلي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن كوت ديفوار صاحبة المركز الثاني، فيما يقع المنتخب الألماني في قاع المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي صاحب المركز الثالث.

وستنطلق صافرة المباراة اليوم الأحد 25 يوليو 2021،الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، 1:30 بتوقيت القاهرة.

وتذاع المبارة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت، وبالتحديد قناة beIN SPORTS 4K.

أخبار تهمك

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تسجل أقل عدد وفيات وإصابات بكورونا منذ ذروة الموجة الثالثة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ حوالي 11 ساعة

والد قاتلة زوجها: بيان النائب العام كشف الحقيقة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

منذ حوالي 5 ساعات

شوقي غريب يستقر على تشكيل مصر لمواجهة الأرجنتين في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ يوم

بيراميدز يعرض لاعبين و30 مليون جنيه لضم نجم المنتخب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - صفقة تبادلية كبرى بين ريال مدريد وليفربول بطلها محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

صالح جمعة يفجر أزمة جديدة في سيراميكا كليوباترا.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 43 دقيقة

نجم الأهلي يتفق مع ناديه الجديد ويضع الخطيب في ورطة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من ضم جلاد الحراس

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:48 م

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

05:01 م

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

10:16 م

عاجل.. "الصحة" تسجل أقل عدد وفيات وإصابات بكورونا منذ ذروة الموجة الثالثة

01:27 ص

عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

10:38 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان