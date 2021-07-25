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أنغام وتامر عاشور والشرنوبي يشعلون حماس جمهور جدة

الأحد 25/يوليو/2021 - 07:41 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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شهد مسرح "جدة سوبر دوم" العالمي حفل مصري متميز برعاية هيئة الترفية وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل شيخ وتنظيم شركة بنش مارك
الحفل ضم النجوم المصريين وهم أنغام وتامر عاشور ومحمد الشرنوبي.

وقدم الحفل سامي جميل ودينا يحيى وافتتحه المطرب محمد الشرنوبي الذي أعرب عن سعادته البالغة باستقبال الجمهور السعودي له وقال لم اصدق ان لي كل هذه الجماهيرية في السعودية واني سأحظى بهذا الاستقبال وأشعر كاني في بلدي الثاني وقدم الشرنوبي مجموعة كبيرة من اغانيه وسط حماس شديد من الجمهور السعودي.

وكانت ثاني فقرات الحفل كانت مع المطرب تامر عاشور الذي قدم عدد كبير من أغنياته وسط تفاعل وحماس شديد أيضا من جمهور الحفل.

وكان ختام الحفل مع النجمة انغام التي أبدعت في تقديم أغنياتها التي يعشقها ويحفظها الجمهور السعودي كما غنت انغام مع المطرب محمد الشرنوبي مما اشعل الأجواء التي امتدت حتى الساعات الأولى من الصباح.

وحرص نجوم الحفل على توجيه الشكر لهيئة الترفيه وعلى رأسها تركي آل شيخ ولشركة بنش مارك وعلى رأسها محمد حسنين المدير التنفيذي للشركة على التنظيم الرائع لواحد من اقوي الحفلات التي شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا.

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