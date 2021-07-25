أولمبياد طوكيو.. رضوي عبد اللطيف وهالة الجوهري تودعان منافسات الرماية 10 متر مسدس هواء

ودع ثنائي منتخب مصر في الرماية رضوى عبد اللطيف وهالة الجوهري منافسات 10 متر مسدس هواء للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو2020.





وجاءت رضوى عبد اللطيف في المركز 40 في التصفيات برصيد 560 نقطة، بينما احتلت هالة الجوهري المركز 41 برصيد 560 نقطة ليودع الثنائي المنافسات، حيث يتأهل أول 8 لاعبات فقط للنهائي.



