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أولمبياد طوكيو.. رضوي عبد اللطيف وهالة الجوهري تودعان منافسات الرماية 10 متر مسدس هواء

الأحد 25/يوليو/2021 - 03:52 ص
هالة الجوهري
هالة الجوهري
الفجر الرياضي
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ودع ثنائي منتخب مصر في الرماية رضوى عبد اللطيف وهالة الجوهري منافسات 10 متر مسدس هواء للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو2020.

وجاءت رضوى عبد اللطيف في المركز 40 في التصفيات برصيد 560 نقطة، بينما احتلت هالة الجوهري المركز 41 برصيد 560 نقطة ليودع الثنائي المنافسات، حيث يتأهل أول 8 لاعبات فقط للنهائي.

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.

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