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تشكيل الأرجنتين المتوقع ضد مصر اليوم الأحد في أولمبياد طوكيو

الأحد 25/يوليو/2021 - 04:01 ص
الارجنتين
الارجنتين
محمد الدمتناوي
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يستعد منتخب مصر الأولمبي، لمواجهة نظيره منتخب الأرجنتين، في ثاني مبارياته في أولمبياد طوكيو 2020، والتي ستقام صباح اليوم الأحد.

ويلتقي منتخب مصر مع الأرجنتين صباح اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة للأولمبياد.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم كل من منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب الارجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: يريمياس ليديسما.
خط الدفاع: مارسيلو هيريرا - فاكوندو ميدينا - نيهوين بيريز - هيرنان دي لا فونتي.
خط الوسط الدفاعي: سانتياجو كولومباتو - فاوستو فيرا - إيزيكيل باركو - أليكسيس ماك أليستر - فيرناندو فالينزويلا.
خط الهجوم: أدولفو جايتش.

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