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موعد مباراة برشلونة الأولى في الدوري الإسباني 2021 - 2022

الأحد 25/يوليو/2021 - 04:05 ص
برشلونة
برشلونة
علي ماهر حلمي
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يحل نادي برشلونة نظيره نادي ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإسباني الممتاز يوم 15 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي ريال سوسيداد.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.

ونجح النادي الكتالوني فى ضم كل من ديباي من صفوف ليون الفرنسي و اجويرو من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وزميله ايريك جارسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن نادي برشلونة قد أنهي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز الموسم الماضي فى المركز الثالث.

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