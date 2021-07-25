عاجل.. إحباط هجوم على جنوب السعودية

أعلن التحالف الدولي لاستعادة الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، عن تدمير مُسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.





وأشار التحالف -حسب قناة العربية الإخبارية- إلى أن إجمالي المسيرات التي أطلقت تجاه السعودية وتم اعتراضها وتدميرها 4 مسيرات.



