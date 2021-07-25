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عاجل.. إحباط هجوم على جنوب السعودية

الأحد 25/يوليو/2021 - 04:13 ص
بوابة الفجر
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أعلن التحالف الدولي لاستعادة الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، عن تدمير مُسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وأشار التحالف -حسب قناة العربية الإخبارية- إلى أن إجمالي المسيرات التي أطلقت تجاه السعودية وتم اعتراضها وتدميرها 4 مسيرات.

وأكد التحالف على إحباط كافة محاولات الميليشيات العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، مشددًا: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

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الكلمات المفتاحية

السعودية التحالف استعادة الشرعية

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