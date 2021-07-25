أول ذهبية للعرب.. التونسي أحمد حفناوي يفوز بسباق 400 متر سباحة حرة

حقق التونسي أحمد حفناوي إنجازا تاريخيا بالفوز بذهبية سباق 400 متر حرة للسباحة في أولمبياد طوكيو، ليتوج بالميدالية الذهبية الأولى عربيا بالأولمبياد.





وسجل حفناوي ثلاث دقائق و43.36 ثانية ليحصد اللقب بعدما تفوق في الأمتار الأخيرة بفارق 0.16 ثانية على الأسترالي جاك ماكلوجلين.





التونسى احمد ايوب حفناوى ( 18 عام ) توج بذهبية السباحة لسباق 400 متر حره بزمن 3:43.36 دقيقه بالرغم من بدايته السباق من الحاره الثامنة متوجا بأولى ذهبيات العرب فى اولمبياد طوكيو 2020 فى مفاجأة من العيار الثقيل.