قبل موقعة الإنتاج.. موسيماني يفاجئ نجم الأهلي

استفسر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الاهلي، من الجهاز الطبي برئاسه الدكتور أحمد أبو عبلة، عن حالة حسين الشحات بعد تعرضه للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.





ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، أن موسيماني منزعج من تراجع مستوى الثنائي محمود كهربا وأجاي.





ويبحث موسيماني، موقف حسين الشحات مع الجهاز الطبي للاستعانة بخدماته في مواجهة الفريق أمام الإنتاج الحربي في الدوري.





وكان أحمد أبو عبلة قد صرح أن إصابة حسين الشحات تحتاج إلى 10 ايام للتعافي، في المقبل لم يمر منها سوى 4 ايام فقط.





ويحسم موقف الشحات من لعب المباراة من عدمها، هي حالة اللاعب ومدى القدرة على خوض التدريبات الجماعية مع الفريق قبل الدخول في معسكر مغلق.





ويفتقد الأهلي لخدمات العديد من نجومه خلال لقاءه أمام الإنتاج الحربي، مثل صلاح محسن وطاهر محمد طاهر للمشاركة في أولمبياد طوكيو مع منتخب مصر، فضلًا عن إصابة حسين الشحات.





وأشرك موسيماني، كهربا وأجاي في لقاء البنك الأهلي، لكن الثنائي لم يظهر بالمستوى المطلوب بعد الابتعاد عن المشاركة بشكل أساسي لفترة طويلة.