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يوفنتوس يصدم ليفربول ويرفض بيع "بطل اليورو"

الأحد 25/يوليو/2021 - 04:33 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
محمد نادر
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رفض نادي يوفنتوس الايطالي، عرضاً ضخماً من ليفربول الإنجليزي، لبحث إمكانية التعاقد مع أحد نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، فإن إدارة الريدز تقدمت بعرض بلغ قيمته 86 مليون جنيه إسترليني، للحصول على خدمات فيدريكو كييزا جناح يوفنتوس، هذا الصيف.

وأشارت إلى أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، يرى أن كييزا مناسب لخطة 4-3-3 التي يطبقها الريدز.

كما يستطيع كييزا، اللعب بجوار محمد صلاح وساديو ماني ثنائي في الفريق في الهجوم أو بدلاً من أحدهما.

وأوضحت الصحيفة، أن الإيطالي ماسيميليانو أليجري، المدير الفني للسيدة العجوز، رفض رحيل كييزا، وقال إنه لاعب خارج سوق الانتقالات في اليوفي.

يذكر أن كييزا لفت الأنظار بعد الأداء المذهل الذي قدمه رفقة منتخب إيطاليا في يورو 2020، عندما فاز الأزوري باللقب الأوروبي.

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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ليفربول كييزا

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