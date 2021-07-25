أولمبياد طوكيو.. عبدالرحمن وائل يهزم بطل إسبانيا ويتأهل لربع نهائي التايكوندو

نجح عبدالرحمن وائل لاعب منتخب مصر للتايكوندو، في التأهل لدور الثمانية في منافسات وزن 68 كجم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.





وحقق عبد الرحمن وائل ريمونتادا عالمية وتأهل إلى ربع نهائي ـوليمبياد طوكيو في التايكوندو بعد الفوز على بطل أوروبا وإسبانيا 22-20.





وسيخوض عبدالرحمن وائل مباراة ربع النهائي مع بطل البوسنة في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا.