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أولمبياد طوكيو.. عبدالرحمن وائل يهزم بطل إسبانيا ويتأهل لربع نهائي التايكوندو
الأحد 25/يوليو/2021 - 04:38 ص
الفجر الرياضي
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نجح عبدالرحمن وائل لاعب منتخب مصر للتايكوندو، في التأهل لدور الثمانية في منافسات وزن 68 كجم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وحقق عبد الرحمن وائل ريمونتادا عالمية وتأهل إلى ربع نهائي ـوليمبياد طوكيو في التايكوندو بعد الفوز على بطل أوروبا وإسبانيا 22-20.
وسيخوض عبدالرحمن وائل مباراة ربع النهائي مع بطل البوسنة في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا.
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