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أولمبياد طوكيو.. عبد الموجود يخسر في دور الـ32 من منافسات الجودو

الأحد 25/يوليو/2021 - 04:56 ص
عبد الموجود
عبد الموجود
الفجر الرياضي
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تلقى محمد عبد الموجود لاعب منتخب مصر في منافسات الجودو وزن 66 كج الخسارة في من دور الـ32 أمام البرازيلي دانييل كاراجنين.

محمد عبد الموجود ودع أوليمبياد طوكيو في منافسات الجودو من دور ال32 بعد الخسارة من بطل البرازيل بالجولدن سكور.

وينتظر عبد الموجود تأهل كاراجنين إلى النهائي من أجل لعب أدوار الترضية وخوض منافسات البرونزية.

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محمد عبد الموجود عبد الموجود اولمبياد طوكيو 2021 الجودو

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