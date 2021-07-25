أولمبياد طوكيو.. عبد الموجود يخسر في دور الـ32 من منافسات الجودو

تلقى محمد عبد الموجود لاعب منتخب مصر في منافسات الجودو وزن 66 كج الخسارة في من دور الـ32 أمام البرازيلي دانييل كاراجنين.





محمد عبد الموجود ودع أوليمبياد طوكيو في منافسات الجودو من دور ال32 بعد الخسارة من بطل البرازيل بالجولدن سكور.



