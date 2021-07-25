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أولمبياد طوكيو.. نهى هاني ونورا محمد تودعان منافسات سلاح الشيش
الأحد 25/يوليو/2021 - 05:07 ص
الفجر الرياضي
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تلقت نهى هاني ونورا محمد الثنائي المصري الخسارة في منافسات فردي سلاح الشيش سيدات في دور الـ32 في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وخسرت نهي هاني من بطلة الصين كينجين شين ١٥/٦ في منافسات سلاح الشيش سيدات لتودع أولمبياد طوكيو من دور الـ32 .
أما نورا محمد ودعت ـوليمبياد طوكيو في منافسات سلاح الشيش بعد الخسارة أمام بطلة اليابان يوكا اونو 15/5.
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