مفاجأة بشأن راتب دوناروما مع باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن مفاجأة بشأن راتب الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما مع باريس سان جيرمان.





وانتقل دوناروما لصفوف باريس سان جيرمان قادماً من ميلان الإيطالي صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع النادي الإيطالي.





ووفقا لما ذكرته صحيفة "ليكيب"الفرنسية، فإن مينو رايولا، وكيل دوناروما، عرض خدمات الحارس الشاب أولًا على يوفنتوس، لكن الأخير قرر عدم حاجته للصفقة.





وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الباريسي لم يكن في خطته التعاقد مع حارس جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن رايولا هو من عرض خدمات دوناروما على باريس.





وأوضحت أن دوناروما لم يمانع أن يكون الحارس البديل هذا الموسم مع العملاق الفرنسي، آملا أن يتغير ترتيب الحراس في وقت لاحق.





وقالت "ليكيب" تزعم الصحف الإيطالية أن راتب حارس منتخب إيطاليا سوف يصل إلى 12 أو 13 مليون يورو سنوياً، إلا أن راتب حارس ميلان السابق يبلغ 7 ملايين يورو سنويًا فقط بعد خصم الرسوم والضرائب.