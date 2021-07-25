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تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين بدورة الألعاب الأولمبية

الأحد 25/يوليو/2021 - 05:19 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
علي خلاف
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يخوض المنتخب المصري الأولمبي مباراة قوية أمام منتخب الأرجنتين بالجولة الثانية من دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

القنوات المفتوحة لمباراة مصر والأرجنتين بدورة الألعاب الأولمبية

و تقام مواجهة منتخب مصر الأولمبي ضد الأرجنتين ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دورة الألعاب الأولمبية في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح غد الأحد.

و تنقل مواجهة مصر ضد الأرجنتين ضمن إطار منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية حصريآ عبر bein xtra2 القناه المفتوحة على النايل سات.

ويتواجد منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية بالمجموعة الثالثة التي تضم منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني الأولمبي تعادل سلبيا بدون أهداف أمام المنتخب الإسباني، بينما خسر منتخب الأرجنتين بهدفين من نظيره الأسترالي بالجولة الأولى.

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