انتحار شاب من الطابق العاشر ببورسعيد (صور)

وصل مشرحة مستشفى الزهور المركزي، اليوم الأحد، جثه شاب يدعى إبراهيم محمد إبراهيم، يبلغ من العمر21 سنة، إثر سقوطه من الطابق العاشر بشارع الثلاثيني والمنيا فى نطاق حي العرب، بمحافظة بورسعيد بادعاء انتحار.



