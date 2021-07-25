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انتحار شاب من الطابق العاشر ببورسعيد (صور)

الأحد 25/يوليو/2021 - 06:31 ص
بوابة الفجر
شيماء الريس
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وصل مشرحة مستشفى الزهور المركزي، اليوم الأحد، جثه شاب يدعى إبراهيم محمد إبراهيم، يبلغ من العمر21 سنة، إثر سقوطه من الطابق العاشر بشارع الثلاثيني والمنيا فى نطاق حي العرب، بمحافظة بورسعيد بادعاء انتحار.

وتلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد ومساعد وزير الداخلية بلاغ يفيد بمصرع شاب منتحرا، من الطابق العاشر بشارع الثلاثيني والمنيا فى نطاق حي العرب، فى الساعات الأولى من اليوم، وعقب صلاة الفجر، ما أثار زعر المواطنين.

ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى الزهور المركزي تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث ولحين استخراج تصريح الدفن.
انتحار شاب من الطابق العاشر ببورسعيد (صور)
انتحار شاب من الطابق العاشر ببورسعيد (صور)
انتحار شاب من الطابق العاشر ببورسعيد (صور)
انتحار شاب من الطابق العاشر ببورسعيد (صور)

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