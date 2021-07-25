أولمبياد طوكيو.. عبدالخالق البنا يودع منافسات التجديف

ودع المصري عبدالخالق البنا منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو بعد حلوله في المركز الخامس في التصفية الأولى بربع النهائي في القارب الفردي بفارق 6 ثوان عن آخر المتأهلين.





وأنهى عبدالخالق البنا التصفية الأولى للدور ربع النهائي من تجديف القارب الفردي في المركز الخامس بزمن 7:32.86 ليفشل في التأهل الى نصف النهائي.



