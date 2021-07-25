Advertisements
أولمبياد طوكيو.. عبدالخالق البنا يودع منافسات التجديف
الأحد 25/يوليو/2021 - 05:25 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
ودع المصري عبدالخالق البنا منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو بعد حلوله في المركز الخامس في التصفية الأولى بربع النهائي في القارب الفردي بفارق 6 ثوان عن آخر المتأهلين.
وأنهى عبدالخالق البنا التصفية الأولى للدور ربع النهائي من تجديف القارب الفردي في المركز الخامس بزمن 7:32.86 ليفشل في التأهل الى نصف النهائي.
ويتجه عبدالخالق البنا للعب في نصف نهائي C/D .
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements