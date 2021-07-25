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أولمبياد طوكيو.. عبدالخالق البنا يودع منافسات التجديف

الأحد 25/يوليو/2021 - 05:25 ص
عبدالخالق البنا
عبدالخالق البنا
الفجر الرياضي
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ودع المصري عبدالخالق البنا منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو بعد حلوله في المركز الخامس في التصفية الأولى بربع النهائي في القارب الفردي بفارق 6 ثوان عن آخر المتأهلين. 

وأنهى عبدالخالق البنا التصفية الأولى للدور ربع النهائي من تجديف القارب الفردي في المركز الخامس بزمن 7:32.86 ليفشل في التأهل الى نصف النهائي. 

ويتجه عبدالخالق البنا للعب في نصف نهائي C/D .

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عبدالخالق البنا اولمبياد طوكيو التجديف

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