تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

يستعد مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب لإبرام صفقة تبادلية مع بيراميدز خلال الميركاتو الصيفى المقبل.





صفقات الزمالك و بيراميدز

كشف مصدر بنادي الزمالك أن الثنائي عبدالله جمعة ومحمد عواد من الانتقال إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز مقابل انضمام أحمد أيمن منصور، ونبيل دونجا مع دفع مقابل مادي.





وأوضح المصدر أن الصفقة ستتم بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدي الذى طلب ضم ثنائى بيراميدز، كما رفض دخول مصطفى فتحي ضمن الصفقة.





وأتم المصدر موضحا أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك رفض أيضا فكرة عودة عمر جابر للزمالك لعدم الحاجة الفنية لخدماته.