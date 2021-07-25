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سكرتير محافظة الدقهلية يترأس فريقا لإصلاح كسر خط مياه

الأحد 25/يوليو/2021 - 07:20 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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انفجر في الساعات الأولى من صباح اليوم خط مياه الشرب الرئيس بشارع المشاية السفليةـ أحد أكبر وأهم شوارع مدينة المنصورة، عاصمة محافظة الدقهلية، وخلال دقائق تحولت المنطقة إلى بركة من المياه إثر هذا الانفجار.

ومن جانبه كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة بسرعة التوجه إلى موقع كسر خط مياه الشرب الرئيس بالمشاية السفلية للإشراف على إصلاحه وصيانته.

ووجه محافظ الدقهلية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية المهندس خالد نصر بسرعة إرسال فريق من المهندسين والفنيين المتخصصين لإصلاح وصيانة خط المياه الليلة وعدم تركه للصباح.

كما وجه المحافظ بالانتهاء الكامل من أعمال الصيانه الليلة حفاظًا على المياه من الإهدار وعدم حدوث أزمة مرورية وتعطل حركة تنقل المواطنين نظرًا لأهمية وحيوية هذا الشارع والذي يربط المدينة ببعضها.

وأكد مختار أن غرفة أزمات المحافظة تعمل ليل نهار لرصد كافة المشاكل والشكاوي وخاصة المشاكل الطارئة التي تسبب أزمة للمواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة وعلى الفور يتم التعامل معاها وحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المختصه.

كما أكد المحافظ على أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل من أجل تلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات والعمل على حل كافة المشاكل.
سكرتير محافظة الدقهلية يترأس فريقا لإصلاح كسر خط مياه
سكرتير محافظة الدقهلية يترأس فريقا لإصلاح كسر خط مياه
سكرتير محافظة الدقهلية يترأس فريقا لإصلاح كسر خط مياه
سكرتير محافظة الدقهلية يترأس فريقا لإصلاح كسر خط مياه
سكرتير محافظة الدقهلية يترأس فريقا لإصلاح كسر خط مياه
سكرتير محافظة الدقهلية يترأس فريقا لإصلاح كسر خط مياه
سكرتير محافظة الدقهلية يترأس فريقا لإصلاح كسر خط مياه
سكرتير محافظة الدقهلية يترأس فريقا لإصلاح كسر خط مياه
سكرتير محافظة الدقهلية يترأس فريقا لإصلاح كسر خط مياه
سكرتير محافظة الدقهلية يترأس فريقا لإصلاح كسر خط مياه

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