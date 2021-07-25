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ليفربول يخطط لخطف نجم ميلان

الأحد 25/يوليو/2021 - 05:37 ص
ليفربول
ليفربول
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن ليفربول الإنجليزي قدم عرضًا مغريا للإيفواري فرانك كيسي نجم خط وسط ميلان الإيطالي من أجل الانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل.

وأشارت شبكة سبورت ميدياست الإيطالية إلى أن عقد فرانك كيسي مع ميلان ينتهي في الصيف المقبل ولم يوافق النجم الإيفواري على عرض تجديد عقده حتى الآن.

وأكدت الشبكة الإيطالية أن ليفربول عرض على كيسي الحصول على راتب سنوي يبلغ 8 ملايين يورو من أجل ارتداء ألوان الريدز.

وألمحت الشبكة الإيطالية أن كيسي سبق أن طلب من ميلان الحصول على 6 ملايين يورو من أجل الموافقة على التجديد لكن مسئولو النادي الإيطالي يحاولون تخفيض الشروط المادية للنجم الإيفواري.

وأفادت الشبكة الإيطالية بأن كيسي سبق أن أعلن عم دعمه لمانشستر يونايتد الإنجليزي مما قد يضعه في أزمة مع مشجعي ليفربول إذا انتقل مستقبلًا إلى صفوف الريدز بسبب العداء الكبير بين الناديين.

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ميلان ليفربول كيسي

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