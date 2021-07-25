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أولمبياد طوكيو.. ضحى هاني تخسر في الريشة الطائرة من المصنفة الأولى عالميا
الأحد 25/يوليو/2021 - 05:40 ص
الفجر الرياضي
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تعرضت ضحى هاني لاعبة المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، للخسارة أمام بطلة الصين "يو في شين" بنتيجة 2 - 0، في المجموعة الأولى من منافسات الفردي بدورة الألعاب الأولمبية.
وخسرت ضحى هاني من المصنفة الأولى عالميا الصينية يو في تشين 2-0 (21-5 ، 21-3) في منافسات الفردي للريشة الطائرة.
ومن المقرر أن تواجه ضحى هاني يوم الثلاثاء المقبل بطلة تركيا "نسليهان ياجيت" في ختام منافسات المجموعة.
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