أولمبياد طوكيو.. ضحى هاني تخسر في الريشة الطائرة من المصنفة الأولى عالميا

تعرضت ضحى هاني لاعبة المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، للخسارة أمام بطلة الصين "يو في شين" بنتيجة 2 - 0، في المجموعة الأولى من منافسات الفردي بدورة الألعاب الأولمبية.





وخسرت ضحى هاني من المصنفة الأولى عالميا الصينية يو في تشين 2-0 (21-5 ، 21-3) في منافسات الفردي للريشة الطائرة.



