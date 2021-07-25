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الأهلي يحسم مصير المعارين

الأحد 25/يوليو/2021 - 06:01 ص
الاهلي
الاهلي
ريهام عبدالمحسن
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حسمت لجنة التخطيط في الأهلي قرارها بإعادة كلا من عمار حمدي المعار إلى الاتحاد السكندري وأحمد عبدالقادر المعار إلى سموحة إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وجاء قرار عودة اللاعبين بناء على تقرير الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بشأن المعارين ومستواهم مع أنديتهم في الموسم الحالي.

وكما تم حسم مصير أحمد ياسر ريان المعار إلى صفوف سيراميكا، حيث تم الاستقرار على تأجيل مصيره لحين مناقشة العروض الاحترافية التي تلقاها اللاعب والتي سيتم حسمها عقب أولمبياد طوكيو.

وفي حالة وجود عرض مناسب لريان سيتم مناقشته وفقا لمصلحة الأهلي ورغبة اللاعب أما في حالة عدم وصول عرض مناسب سيعود ريان إلى الأهلي من أجل قيادة هجوم المارد الأحمر بجوار محمد شريف.

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عمار حمدي المعارين الاهلي الأهلي و موسيماني

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