نجم توتنهام يرحل إلى الدوري القطري

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن توتنهام الإنجليزي حسم مصير أحد أهم نجومه بعد تلقيه على عرض من أحد الأندية القطرية.





وأفادت صحيفة تيلجراف البريطانية بأن البلجيكي توبي ألديرفيريلد نجم دفاع توتنهام سيتجه إلى قطر في الساعات المقبلة من أجل الاتفاق على البنود الشخصية لعقد انتقاله إلى فريق الدحيل قبل الخضوع للفحوصات الطبية الروتينية.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ألديرفيريلد قضى 6 مواسم مع توتنهام الذي انتقل إليه العام 2015 قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني علما بأنه بدأ مسيرته الاحترافية في آياكس الهولندي الذي انضم إليه وهو ناشئ من أنتويرب البلجيكي.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن قيمة انتقال ألديرفيريلد إلى الدحيل قريبة من المبلغ الذي يطالب فيه توتنهام للتخلي عن النجم البلجيكي والذي يبلغ قدره 13 مليون جنيه إسترليني.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن توتنهام يتطلع لإعادة بناء الفريق في الموسم الحالي بقيادة مدربه الجديد نونو إيسبرتو سانتو وهو يدخل حاليا في مفاوضات متقدمة من أجل التعاقد مع الأرجنتيني كرستيان روميرو نجم أتالانتا الإيطالي كما يرغب في التعاقد مع الياباني تاكيهيرو توميياسو نجم بولونيا الإيطالي.