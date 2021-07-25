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بيراميدز يخطط لضم نجم الزمالك

الأحد 25/يوليو/2021 - 07:00 ص
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي بيراميدز، بالحصول على خدمات محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمعار إلي صفوف الاتحاد السكندري، بشكل نهائي.

وفتح مسئولو بيراميدز خط المفاوضات مع إدارة نادي الزمالك، من أجل التعاقد مع محمد صبحي، بعدما رفض الثنائي محمد عواد، محمد أبوجبل حراس مرمى القلعة البيضاء، الانتقال إلى صفوف بيراميدز، والتمسك بالبقاء في الزمالك.

ويري مجلس الزمالك أن من الممكن، أن تتم إعارة محمد صبحي إلي صفوف بيراميدز، ولكن من الصعب أن يتم الاستغناء عن الحارس بشكل نهائى لحاجة الفريق له خلال المرحلة المقبلة، حيث يعتبر مستقبل الزمالك لصغر سنه.

وشهدت الأيام الماضي، حيرة مجلس الزمالك بعد رفض الثنائي محمد عواد، ومحمد أبو جبل، حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الانتقال إلى صفوف بيراميدز، والتمسك بالبقاء في القلعة البيضاء.

وفي حالة بقاء الثنائي عواد وأبوجبل بجانب محمود عبدالرحيم جنش، سيصعب من عودة محمد صبحي، لاعب الفريق المعار لصفوف الاتحاد السكندري.

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