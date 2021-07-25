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تشيلسي يخطط لضم أولى صفقاته الصيفية من باريس سان جيرمان

الأحد 25/يوليو/2021 - 07:03 ص
تشيلسي
تشيلسي
أمل الحلفاوي
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يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي، إلى التعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تشيلسي كان قد تمكن من الحصول على خدمات المدافع البرازيلي تياجو سيلفا، بشكل مجاني في الصيف الماضي، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وأكدت صحيفة "ليكيب"، أن تشيلسي، أبدى رغبته في التوقيع مع بريسنيل كيمبيمبي مدافع باريس، الذي ينتهي عقده في حديقة الأمراء، في صيف 2024، بعدما أصبح فكرة مشاركته مع الفريق ضعيفة، في ظل وجود سيرجيو راموس، وهو ما سوف يستغله تشيلسي.

جدير بالذكر أن تشيلسي لم يقم بضم أي صفقة في الميركاتو الصيفي الحالي حتى الآن.

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