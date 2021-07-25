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أولمبياد طوكيو.. محمد السيد يحقق مفاجأة ويصعد لثمن نهائي سلاح المبارزة

الأحد 25/يوليو/2021 - 07:07 ص
محمد السيد
محمد السيد
الفجر الرياضي
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نجح لاعبنا المصري محمد السيد، في تحقيق مفاجآة من العيار الثقيل، بالتأهل لثمن نهائي منافسات "سلاح المبارزة".

وتأهل محمد السيد، بعد الفوز على الفرنسي الشهير يـانـيـك بـوريـل بعد الفوز عليه بنتيجة 15-11 في دور الـ32 من المنافسات.

المصري صاحب الـ18 عاماً استطاع أن يهزم الفرنسي الشهير صاحب الـ32 عاماً والذي يُعد من أبطال العالم في تلك المنافسة، ومن المنتظر أن يلعب محمد السيد مع الصيني مينغاو لان في الساعة الثامنة بتوقيت مصر، بدور الـ16 للمنافسات.

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محمد السيد سلاح المبارزة اولمبياد طوكيو

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