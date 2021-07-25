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كارتيرون يحسم مستقبل "زيزو" مع الزمالك

الأحد 25/يوليو/2021 - 07:33 ص
كارتيرون
كارتيرون
الفجر الرياضي
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حسم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفه من رحيل محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقرر كارتيرون، منح محمود عبد العزيز، فرصة المشاركة في مباريات الفريق بالفترة المقبلة، على أن يتم الإبقاء عليه داخل القلعة البيضاء ، في حال تقديم نفس المستوي الذي ظهر به خلال الفترة الماضية في التدريبات الجماعية.

كانت الفترة الماضية قد شهدت بحث الثنائي محمود عبدالعزيز، ومحمد أشرف روقا عن عروض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد خروجهم من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويرغب مسئولو الزمالك في الاستغناء عن خدمات محمود عبدالعزيز، بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعب خلال الفترة الماضية، ولكن كارتيرون يريد الإبقاء على اللاعب بعد ظهوره بمستوى جيد في الفترة الماضية

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كره القدم كارتيرون زيزو الزمالك

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