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تطورات جديدة في مستقبل ميسي مع برشلونة

الأحد 25/يوليو/2021 - 07:33 ص
ميسي
ميسي
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة سيرسل عقد ميسي الجديد إلى الدوري الإسباني يوم 15 أغسطس المقبل، بعد الانتهاء من حل مشاكله المالية.

ويواجه برشلونة العديد من القضايا الخاصة باللعب المالي النظيف الذي فرضه الدوري الإسباني، ويحتاج النادي الكتالوني للموازنة المالية وتخفيض الرواتب، لتسجيل التعاقدات الجديدة وتمديد عقد ميسي.

ومن ضمن برنامج برشلونة التحضيري للموسم الجديد، مواجهة يوفنتوس 8 أغسطس المقبل وديًا في كأس خوان جامبر.

وفي حالة لم يلعب ليونيل ميسي مع برشلونة قبل أن يوقع العقد الجديد، فلن يواجه منافسه خلال الـ10 سنوات الماضية كريستيانو رونالدو.

وتشير التقارير الإسبانية إلى أن برشلونة سيحاول بأقصى ما لديه تجديد عقد ليو، للمشاركة أمام يوفنتوس، خاصة وأن المباراة تسويقيًا ستكون أكبر بكثير، بتواجد الثنائي الذهبي لكرة القدم خلال العقد الأخير.

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