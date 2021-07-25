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جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

الأحد 25/يوليو/2021 - 08:03 ص
الاهلي
الاهلي
محمد نادر
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، في إطار الإسبوع ال 24 من مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد الموافق ال25 من يوليو الجاري على ملعب الأهلي وي السلام.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء محتلا المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة من 24 مباراة، فاز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر في مباراتين.

على الجانب الآخر يتذيل الإنتاج الحربي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، جمعها من 27 لقاء، حيث فاز في 3 لقاءات، وتعادل في 10 أخرى بينما تلقى الخسارة في 14 مرة.

وفي هذا السياق نستعرض ترتيب هدافي الدوري المصري قبل إنطلاق فعاليات المباراة اليوم:

1 الزمالك -61
2 الأهلي - 52
3 المصري- 43
4 الاتحاد السكندري -41
5 سموحة -40
6 بيراميدز -40
7 إنبي -38
8 طلائع الجيش -37
9 مصر للمقاصة-37
10 الجونة-36
11 سيراميكا كليوباترا -33
12 الإسماعيلي-32
13 غزل المحلة-32
14 المقاولون العرب -29
15 البنك الأهلي- 26
16 أسوان -25
17 وادي دجلة-23
18 الإنتاج الحربي - 19

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