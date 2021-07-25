أولمبياد طوكيو.. محمد صفوت يخسر في منافسات التنس

تلقى لاعبنا المصري محمد صفوت الخسارة في منافسات التنس بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".





وودع محمد صفوت أوليمبياد طوكيو في منافسات التنس فردي رجال بعد الخسارة من الكولومبي دانييل جالان المصنف ال113عالميا بمجموعتين للاشيء .





ونجح الكولومبي في الفوز على محمد صفوت بنتيجة 2-0، حيث المجموعة الأولى بنتيجة 7-5، والثانية بنتيجة 6-1.