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"فارس أحلامي" لرنا سماحة ومحمد الفارس تتخطى10مليون مشاهدة على اليوتيوب

الأحد 25/يوليو/2021 - 08:20 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تخطي كليب "فارس أحلامي" للمطربة رنا سماحة والمطرب محمد الفارس 10 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وكانت المرة الأولى التي تغني باللهجة العراقية.

والأغنية كلمات وألحان عباس الجبورى، توزيع رائد سامي، هندسة صوتيه طيف عادل".

من ناحية أخرى تستعد المطربة رنا سماحة، لإطلاق أحدث أغانيها التي تحمل اسم "هاخد بالي"، وتتعاون فيها مع الشاعر حسام سعيد وألحان زوجها سامر أبو طالب، وتوزيع الموسيقى توما، على أن تقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكانت قد طرحت مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة "أستاذ تمثيل" عبر قناتها بـ يوتيوب وهي من إخراجها وكلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد فخراني وتوزيع زيزو فاروق.

وقدمت رنا سماحة العديد من الأغاني على مدار مشوارها الفني، وكان من بينها  تتر النهاية، و100 مليون عاملة، وبقيت شبهك، وغيرها من الأعمال المتنوعة.

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