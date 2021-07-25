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تعرف على موعد حفل مروان موسى على مسرح الزمالك

الأحد 25/يوليو/2021 - 08:24 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يستعد مغني الراب مروان موسى، لإحياء حفلاً غنائياً وذلك على مسرح الزمالك يوم الجمعة 6 أغسطس، في تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يغني خلال الحفل مجموعة من أغانيه، منها مش أوكيه، نهاية العالم، موضة ذهاب وعودة، شهر 5، حصري، تيسلا.

وكان "موسي" قد شارك في الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم الـ27 لكرة اليد للرجال عام 2021 إلى جانب تامر حسني وهدى الشربيني.

يعد مروان موسى أول رابر مصري يطلق ألبوم غنائي، وذلك بعدما طرح ألبوم "فلوريدا" الذي يضم حوالي 12 أغنية، على كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمزج أغاني الألبوم بين ألوان موسيقية متنوعة المذاقات بالاتكال على تيمة "التراب راب الشرقي" وتوليفة إيقاعية مثيرة.

 

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