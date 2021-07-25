إعلامي شهير يفجر مفاجأة وتفاصيل جديدة حول مرض ياسمين عبد العزيز!





كشف الإعلامي سيد على تفاصيل جديدة عما تعرضت له الفنانة ياسمين عبد العزيز إثر عملية جراحية.





حيث سيد علي خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم"، إن أحد الأطباء بالمستشفى التي دخلتها ياسمين عبد العزيز أكد أنها أجرت عملية جراحية ليست بالمنظار كما أشيع.





وتابع ، قائلاً: "بعد العملية.. القولون وباختصار انفجر".



وكان قد كشف وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تطورات حالتها الصحية، وذلك عقب خروجها من غرفة العناية المركزة.



وكتب "عبد العزيز" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "انا عايز اشكر كل الجمهور الكبير ده من مصر والوطن العربي علي اهتمامهم وحبهم لياسمين ودعاهم في أيام مفترجه وعايز اشكر كل نجوم وكبار رجال الدوله في مصر والوطن العربي اللي اتصلت أو جت حقيقي حب كبير لبنتي واختي".



وتابع وائل عبد العزيز قائلًا: "ياسمين عبد العزيز الحمد لله حالتها مستقرة وان شاء الله خروجها عن قريب".



وتعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية في الأيام القليلة الماضية وتمنى شفائها عدد كبير من نجوم الفن والجمهور.



