مصطفى قمر ونيللي كريم يعيدا الجمهور ١٧ عاماً بتقديم أغنية "حبك نار"





تداول أحد صفحات البرامج الشهيرة فيديو للفنانة نيللى كريم والفنان مصطفى ، وذلك عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام".



حيث ظهرت نيللى كريم خلال تواجدها فى حفل للفنان مصطفى قمر ، وقامت بالرقص على أنغام أغنية فيلمها "حبك نار"، وذلك أعاد الجمهور لفيلمها سويا منذ ١٧ عاماً كما قامت نيللي بالرقص على أغنية " الليلة دوب" .



يذكر ان اعلنت نيللى كريم مؤخرًاً انضمامها لأسرة فيلم "كازابلانكا 2" بطولة أمير كرارة، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى، ومن المقرر تصوير الجزء الثانى فى مدينة لشبونة داخل إسبانيا.







ويأتى الجزء الثانى للفيلم استثماراً لنجاح الجزء الأول، والذى انطلق عرضه فى 2019، وحقق الفيلم أعلى الإيرادات في موسم عيد الفطر حينها، وهو في المركز الثالث في قائمة أعلى الأفلام دخلاً في السينما المصرية.







