البرازيل: تسجيل 1108 حالات وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 1108 حالات وفاة جديدة بكوفيد-19 يوم السبت ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 549448.

وأعلنت السلطات الصحية البرازيلية، تسجيل 38091 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 19 مليونا و670534.

وكانت البرازيل، سجلت ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.