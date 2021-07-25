بعد بهاء سلطان.. نصر محروس يحبس أنفاس موهبة دياب والأخير يخرج عن صمته (فيديو)



تحدث الفنان دياب، عن سبب الخلاف بينه وبين المؤلف والملحن نصر محروس، وسبب ابتعاده عن الغناء خلال الفترة الماضية.



وقال دياب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "mbc:" سبب ابتعادي عن الغناء هو نصر محروس، موضحا:" عقدي انتهي مع نصر محروس وقولت له نشتغل بشروط آدمية لأني كنت ماضي معاه عقد غير أدمي يعتبر عقود عبودية".



وتابع قائلا:" تقريبا مفيش حد اشتغل مع نصر محروس إلا وعمل مشاكل، مضيفا:" هو اللي معطلني عن الغنا ومتعته في عطلتي".



وكان اخر اعمال محمد دياب فى الدراما مسلسل “نسل الاغراب” والذى شارك فى بطولته أحمد السقا وأمير كرارة وتأليف وإخراج محمد سامى.



مسلسل " نسل الأغراب" من بطولة كل من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.



https://youtu.be/6fMLxJVGh8M



