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وائل عبد العزيز يكشف مفاجآت حول تطورات الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز وعن صلحهم

الأحد 25/يوليو/2021 - 08:52 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تحدث وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تطورات خلافهما السابق، مؤكداً أنه يساندها في محنة مرضها ويزورها في المستشفى، وأنه لا يوجد بينهما خلافات وعلاقتهما جيدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب: "علاقتي بياسمين كويسة احنا أخوات ولو موقفتش جنبها في عمليتها هقف معاها امتي هي أختي وحبيبتي".

وأضاف قائلاً:"أنا مبسوط بكل المكالمات اللي جاتلي كلها ناس محترمة وأصدقاء، واحنا مفيش خلافات بيننا، هو الموضوع كبر زيادة عن اللزوم بس، وأي اتنين أخوات بيتخانقوا".

أما عن حالة ياسمين عبد العزيز الصحية قال: "نقدر نقول إن ياسمين حالتها مستقرة إلى حد ما الفترة دي، والأطباء قالوا خلال أسبوع هتكون في بيتها، ولكنها تعبانة ومحتاجة وقت نطمئن عليها أكثر، ولكن الحمدلله بقت أحسن كثير برعاية الأطباء ودعاء الجمهور".

وتابع كلامه قائلاً : "هي قليلة الكلام لإن الموضوع متعب ومحدش بيزورها، لإن الزيارة ممنوعة عنها، وشكرًا لدعوات الناس واهتمامهم، وإن شاء الله ياسمين تطلع قريب وأنا عارف أنها قوية، واحنا مش بنحب نتكلم عن مرضنا، وكنت مانع ظهوري أو كلامي في قناة ولكن دي الحالة اللي اتكلمت فيها".

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