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تشكيل المنتخب الأولمبي الرسمي أمام الأرجنتين فى أولمبياد طوكيو

الأحد 25/يوليو/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن تشكيل الفراعنة لمواجهة الأرجنتين فى أولمبياد طوكيو.

وجاء تشكيل المنتخب الأولمبي كالآتي:- 

تشكيل المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين؛

محمد الشناوي 

محمود الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي 

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن

ويذكر أن المنتخب الأولمبي كان قد تعادل سلبيًا أمام نظيره إسبانيا ضمن مباريات الجولة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

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