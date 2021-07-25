Advertisements
تشكيل المنتخب الأولمبي الرسمي أمام الأرجنتين فى أولمبياد طوكيو
الأحد 25/يوليو/2021 - 08:30 ص
محمد جمال
Advertisements
أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن تشكيل الفراعنة لمواجهة الأرجنتين فى أولمبياد طوكيو.
وجاء تشكيل المنتخب الأولمبي كالآتي:-
تشكيل المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين؛
محمد الشناوي
محمود الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال
أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي
رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن
ويذكر أن المنتخب الأولمبي كان قد تعادل سلبيًا أمام نظيره إسبانيا ضمن مباريات الجولة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.
Advertisements