تشكيل المنتخب الأولمبي الرسمي أمام الأرجنتين فى أولمبياد طوكيو

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن تشكيل الفراعنة لمواجهة الأرجنتين فى أولمبياد طوكيو.





وجاء تشكيل المنتخب الأولمبي كالآتي:-





تشكيل المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين؛





محمد الشناوي





محمود الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال





أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي





رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن





ويذكر أن المنتخب الأولمبي كان قد تعادل سلبيًا أمام نظيره إسبانيا ضمن مباريات الجولة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.



