التشكيل الرسمي لمنتخب الأرجنتين لمواجهة مصر في الأولمبياد

أعلن فرناندو باتيستا، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره المصري في الجولة الثانية بمنافسات المجموعة الثالثة، في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.





وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين الأولمبي كالتالي:





حارس المرمى: جيريميز ليديزما.





خط الدفاع: نيوان بيريز، كلاوديو برافو، هرنان ديلافونتي.





خط الوسط: فاوستو فيرا، ألكسيس ماكأليستير، نزيكال باركو، فاكوندو ميدينا، مارتن باييرو.





خط الهجوم: أدولفو جاييتش، بيدرو ديلافيجا.



