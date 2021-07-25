أولمبياد طوكيو.. محمد السيد يواصل التقدم ويصعد لربع نهائي سلاح المبارزة

تأهل لاعبنا المصري محمد السيد، للدور ربع النهائي في منافسات سلاح المبارزة بعد مباراة قوية أمام العملاق الصيني.





وتأهل محمد السيد، بعد الفوز على العملاق الصيني مينغاو بنتيجة 15-9 في دور الـ16 من البطولة.









المصري صاحب الـ18 عاماً استطاع أن يهزم الفرنسي الشهير صاحب الـ32 عاماً في دور الـ16 والذي يُعد من أبطال العالم في تلك المنافسة، ثم فاز على الصيني مينغاو ليتأهل لربع نهائي المسابقة.



