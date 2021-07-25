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محافظ الشرقية: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس

الأحد 25/يوليو/2021 - 09:27 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
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قررت اللجنه العليا للمواقف برئاسة الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وذلك بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشا فقط دون المساس بأسعار السولار.

وجه المحافظ مدير إدارة المرور بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارة العامة للمواقف، بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

كما كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن ومسئولي إدارة المواقف بتكثيف الجولات الميدانية للمرور على كافة المواقف وتنظيم العمل تزامنًا مع عودة العاملين بعد إنتهاء أجازه عيد الأضحى المبارك وكذلك التأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قبل المحافظة والمسارات المحددة والضرب بيد من حديد علي من تسول له نفسه استغلال المواطنين.

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