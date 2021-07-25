Advertisements

تغطية حية.. مباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو "محدث"

الأحد 25/يوليو/2021 - 09:24 ص
بوابة الفجر
Advertisements
انطلقت مباراة المنتخب الوطني الأولمبي أمام نظيره الارجنتيني ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020.

دخل المنتخب المصري اللقاء بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي

محمود الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي 

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن

فيما دخل المنتخب الارجنتيني اللقاء بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: جيريميز ليديزما.

خط الدفاع: نيوان بيريز، كلاوديو برافو، هرنان ديلافونتي.

خط الوسط: فاوستو فيرا، ألكسيس ماكأليستير، نزيكال باركو، فاكوندو ميدينا، مارتن باييرو.

خط الهجوم: أدولفو جاييتش، بيدرو ديلافيجا.

الشوط الأول

الدقيقة 4 : القائم يتصدي لتصويبة قوية لمهاجم الارجنتين أدولفو جاييتش

الدقيقة 5: تصويبة من المنتخب الارجنتين تصطدم بقدم أحمد حجازي وتتحول لضربة ركنية

الدقيقة 10: يهدر رمضان صبحي لاعب المنتخب المصري فرصة هدف محقق بعد انفراده بحارس الارجنتين والذي تصدي ببراعة لتصويبة صبحي.

الدقيقة 20: اختراق من رمضان صبحي في دفاعات الأرجنتين يمرر بعدها لياسر ريان والذي صوب خارج المرمي

أخبار تهمك

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة في مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ يومين

تغطية حية.. مباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو "محدث"

منذ نصف ساعة

عاجل - صفقة تبادلية كبرى بين ريال مدريد وليفربول بطلها محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

إعلامي شهير يفجر مفاجأة وتفاصيل جديدة حول مرض ياسمين عبد العزيز!

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تسجل أقل عدد وفيات وإصابات بكورونا منذ ذروة الموجة الثالثة

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين بدورة الألعاب الأولمبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إحباط هجوم على جنوب السعودية

منذ حوالي 6 ساعات

جريزمان يبلغ برشلونة بالانتقال لهذا الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من ضم جلاد الحراس

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

11:48 م

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

10:16 م

تغطية حية.. مباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو "محدث"

09:24 ص

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين بدورة الألعاب الأولمبية

05:19 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان