تغطية حية.. مباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو "محدث"





دخل المنتخب المصري اللقاء بتشكيل مكون من:



محمد الشناوي

محمود الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن





فيما دخل المنتخب الارجنتيني اللقاء بتشكيل مكون من:





حارس المرمى: جيريميز ليديزما.

خط الدفاع: نيوان بيريز، كلاوديو برافو، هرنان ديلافونتي.

خط الوسط: فاوستو فيرا، ألكسيس ماكأليستير، نزيكال باركو، فاكوندو ميدينا، مارتن باييرو.

خط الهجوم: أدولفو جاييتش، بيدرو ديلافيجا.





الشوط الأول





الدقيقة 4 : القائم يتصدي لتصويبة قوية لمهاجم الارجنتين أدولفو جاييتش





الدقيقة 5: تصويبة من المنتخب الارجنتين تصطدم بقدم أحمد حجازي وتتحول لضربة ركنية





الدقيقة 10: يهدر رمضان صبحي لاعب المنتخب المصري فرصة هدف محقق بعد انفراده بحارس الارجنتين والذي تصدي ببراعة لتصويبة صبحي.





الدقيقة 20: اختراق من رمضان صبحي في دفاعات الأرجنتين يمرر بعدها لياسر ريان والذي صوب خارج المرمي

انطلقت مباراة المنتخب الوطني الأولمبي أمام نظيره الارجنتيني ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020.