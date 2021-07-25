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تغطية حية.. مباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو "محدث"
الأحد 25/يوليو/2021 - 09:24 ص
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انطلقت مباراة المنتخب الوطني الأولمبي أمام نظيره الارجنتيني ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020.
دخل المنتخب المصري اللقاء بتشكيل مكون من:
محمد الشناوي
محمود الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال
أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي
رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن
فيما دخل المنتخب الارجنتيني اللقاء بتشكيل مكون من:
حارس المرمى: جيريميز ليديزما.
خط الدفاع: نيوان بيريز، كلاوديو برافو، هرنان ديلافونتي.
خط الوسط: فاوستو فيرا، ألكسيس ماكأليستير، نزيكال باركو، فاكوندو ميدينا، مارتن باييرو.
خط الهجوم: أدولفو جاييتش، بيدرو ديلافيجا.
الشوط الأول
الدقيقة 4 : القائم يتصدي لتصويبة قوية لمهاجم الارجنتين أدولفو جاييتش
الدقيقة 5: تصويبة من المنتخب الارجنتين تصطدم بقدم أحمد حجازي وتتحول لضربة ركنية
الدقيقة 10: يهدر رمضان صبحي لاعب المنتخب المصري فرصة هدف محقق بعد انفراده بحارس الارجنتين والذي تصدي ببراعة لتصويبة صبحي.
الدقيقة 20: اختراق من رمضان صبحي في دفاعات الأرجنتين يمرر بعدها لياسر ريان والذي صوب خارج المرمي
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