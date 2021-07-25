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يوفنتوس يطلب التعاقد مع هندرسون

الأحد 25/يوليو/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي يوفنتوس يسعى للتعاقد مع الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون قائد ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى يوفنتوس دائمًا لضم اللاعبين بعد نهاية عقودهم مع أنديتهم، ويتميز خلال السنوات الماضية في هذا الشأن.

ومن المقرر أن ينتهي عقد جوردان هندرسون في صيف 2023، ولكن التقارير تشير إلى أن ليفربول لا ينوي التمديد لصاحب الـ31 عامًا.

وبحسب موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي، والمقرب من نادي ليفربول، فإن يوفنتوس وضع جوردان هندرسون ضمن أهدافه لضمه الصيف المقبل، قبل نهاية عقده بموسم واحد.

وتابع الموقع، أن يوفنتوس يرى أن هندرسون ستكون تكلفته قليلة نظرًا لتقدمه في العمر، بالإضافة إلى أن عقده سيكون قد اقترب من نهايته، مما يجعل ليفربول يوافق على رحيله بدلًا من أن يغادر دون مقابل.

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