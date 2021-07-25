صادر له 18 قرار إزالة.. قصة العقار المائل بالإسكندرية



العقار المائل بالإسكندرية.. عنوان معتاد لأزمات تشهدها عروس البحر المتوسط على مدار السنوات الأخيرة حيث اشتهرت بسقوط العقارات في الفترة الماضية.





ميول مفاجئ في عقار مكون من ١٧ طابقا

وتلك المرة ظهر عقار مائل في منطقة الجمرك بالإسكندرية حيث شهد عقار حديث البناء مكون من 17 طابقا ميل مفاجئ ما أدى إلى تدخل الأجهزة المعنية والبدء في هدم عدد من الطوابق.



تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغا يفيد ميل عقار بشارع خطاب بمنطقة السيالة وانفصاله عن العقار المجاور له، وانتقل مسئولو الحي وضباط قسم شرطة الجمرك وإدارة الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.



وقال شهود عيان إن السكان سمعوا صوت فرقعة وهرعوا إلى مغادرة المبنى عقب وقوع الميل المفاجئ، وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه حديث البناء ومكون من أرضي و16 طابقا، وحدوث ميل وانفصاله عدة سنتيمترات عن العقار الملاصق له والمكون من 18 طابقا، وحدوث تصدع وشروخات به، وذلك دون إصابات أو خسائر.





إخلاء العقار و4 عقارات محيطة

وعلى الفور قررت الأجهزة المعنية إخلاء العقار وكذلك إخلاء 4 عقارات في محيط العقار المائل، وذلك تحسبًا لوجود تطورات في الواقعة حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين.



إزالة 10 طوابق من العقار

وأوصت اللجنة الهندسية المشكلة لمعاينة العقار بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات وحتى الدور الثامن علوي ليصبح العقار مكون من دور أرضي وسبعة أدوار علوية، مع رصد العقار أثناء الإزالة وبعدها بمدة حوالي ثلاث أشهر وموافاة اللجنة بالنتيجة لإتخاذ أي إجراء آخر حيال العقار.





كما أوصت اللجنة برصد مساحي للعقارات المجاورة وخاصة العقار الملاحق والمكون من دور أرضي و15 دور متكررا، لإتخاذ القرار المناسب.



صادر له 18 قرار إزالة

وعن وضع العقار، كشف محافظ الاسكندرية اللواء محمد شريف أن العقار شهد ميلًا مساء السب بمقدار 20 سم عن المجاور له ومكون من طابق أرضي و17 طابقا أخرى وتم وبناؤه في عام 2016 وجميعه مخالف".



وفي تصريحات تليفزيونية، أضاف شريف، أن العقار بكامل أدواره مخالف وصادر له 18 قرار إزالة وبالفعل قمنا بإزالة الطابق 17 فوق الأرضي لخلوه من السكان لكن بقية الأدوار لم نتمكن من إزالتها لوجود قاطنين بها بعدد 34 أسرة مقيمين بالعقار".



