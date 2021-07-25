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جريزمان يبلغ برشلونة بالانتقال لهذا الفريق

الأحد 25/يوليو/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة الفرنسي أنطوان جريزمان في رحيله عن صفوف نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم الفرنسي بالرجوع لفريقه السابق أتلتيكو مدريد، في صفقة تبادلية مع ساؤول نيجويز، لتقليل الرواتب في الفريق الكتالوني، من أجل تجديد عقد ليونيل ميسي.

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن جريزمان يرغب في مغادرة برشلونة الآن، إذا كانت الوجهة أتلتيكو مدريد".

وأضافت:"أتلتيكو مدريد يرفض منح برشلونة، أي لاعب آخر سوى ساؤول نيجويز في الصفقة التبادلية، مما يعقد المفاوضات بين الناديين".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي ارتباط أنطوان جريزمان أيضًا بالانتقال إلى يوفنتوس أو باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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