Advertisements
جريزمان يبلغ برشلونة بالانتقال لهذا الفريق
الأحد 25/يوليو/2021 - 09:30 ص
غدير أحمد
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة الفرنسي أنطوان جريزمان في رحيله عن صفوف نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وارتبط اسم الفرنسي بالرجوع لفريقه السابق أتلتيكو مدريد، في صفقة تبادلية مع ساؤول نيجويز، لتقليل الرواتب في الفريق الكتالوني، من أجل تجديد عقد ليونيل ميسي.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن جريزمان يرغب في مغادرة برشلونة الآن، إذا كانت الوجهة أتلتيكو مدريد".
وأضافت:"أتلتيكو مدريد يرفض منح برشلونة، أي لاعب آخر سوى ساؤول نيجويز في الصفقة التبادلية، مما يعقد المفاوضات بين الناديين".
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي ارتباط أنطوان جريزمان أيضًا بالانتقال إلى يوفنتوس أو باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
Advertisements