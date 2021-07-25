Advertisements

طارق الشناوي يكتب: إيمان البحر درويش

الأحد 25/يوليو/2021 - 09:38 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


ماذا تفعل عندما ترى إنساناً، وهو يتحرر مباشرةً فى الشارع من ملابسه؟، لديك طريقان، إمام أن تذهب به لأقرب قسم شرطة، ليعرض على النيابة، لتوجه إليه تهمة ارتكاب فعل فاضح فى الطريق العام، سيؤدى به لا محالة إلى السجن، أو هناك طريق آخر وهو أن تستر على مرتكب هذا الفعل الشائن، وتعيد إليه ملابسه وتوازنه، على شرط أن يكون لديك احتمال أنه غير مدرك لهذا الفعل، و"تستر على إنسان" لا تعنى بالمناسبة التستر عليه.

اغلب ما أتابعه فى السنوات الأخيرة لإيمان البحر درويش، يؤكد أن (فيه حاجة غلط)، هو صاحب مشوار عمره أربعون عاما، عرف فى مرحلة من عمره، وتحديداً السنوات العشر الأولى، النجاح الطاغي، ثم تضاءل مع الزمن النجاح، وسيطر عليه، مثل بعض شباب تلك الرحلة، أفكار وممارسات دينية رجعية، لا تعبر أبداً عن حقيقة الإسلام. صار يحرم الغناء، ثم عاد إليه وقال إن السبب هو رحيل مفاجئ لأحد أقرب أصدقائه، عاد للغناء لكنه كان يمنع تصوير (فديو كليب) به امرأة، وأعلن أنه يتمنى أن يقدم ألحانًا بلا آلات وترية، لأن بعض الفقهاء أحلوا فقط الآلات الإيقاعية، وحرموا الوتريات؛ مثل العود والفيولينا والتشيلو وغيرها.

أحياناًكان يدلى بآراء غريبة؛ مثلاً يقول إنه ضد مهاجمة إسرائيل لأنه اسم نبي بنص القرآن، أحياناً نطلق عليه يعقوب، إسرائيل فى بعض التعريفات تعني عبد الله.

هل وصل الأمر إلى هذا الحد فى تفسير الدين؟!.. مع الأسف بعض المتزمتين دفعوا بنا إلى تلك الهاوية.

 إيمان البحر درويش يملك لونًا ومذاقًا وحضوراً، لكنّ أفكارًا سيطرت عليه وشتتته، وخصمت الكثير من حضوره، ثم ألم به ظرف طبى طارئ، وأجرى جراحة خطيرة فى المخ، وزاد الموقف سوءًا عندما تم إسقاطه من مقعد نقيب الموسيقيين، وظل لديه إحساس مرضى أنهم جميعًا تآمروا عليه.

تذكر فقط اللقاءات التليفزيونية التى أجريت معه فى السنوات الأخيرة، لتدرك أن هناك شيئًا ما خارج نطاق السيطرة، ولا يعنينى آراؤه، لكن طريقته فى التعبير عن الرأى هى التى تؤكد أن هناك شيئا يحتاج للمراجعة.

مؤخرًا سجل (فديو كليب) حمل تجاوزًا أخلاقيًّا، هل هو مدرك لهذا التجاوز؟.. إجابتى هى لا، الصوت المشين الذى أنهى به الفيديو، أكد ذلك.

إيمان ليس بحاجة إلى بيانات الإدانة التى أطلقتها نقابة الموسيقيين، ثم اتحاد النقابات الفنية، لكنه فى أمس الحاجة إلى من يدرك معاناته النفسية.

قبل بضعة أسابيع كتبت فى هذه المساحة مطالبًا بأن تعود أغانى جيل كامل على محطة الأغانى الرسمية، وبينهم إيمان، الإذاعة الرسمية توقفت فقط عند هانى شاكر ومحمد ثروت، ونادرًا ما تجد أغاني لنجوم الجيل الآخرين، فوجئت بعدها بمكالمة غاضبة، تؤكد أنني أشارك في مؤامرة ضده، والدليل أننى كتبت اسم المطرب فلان الفلاني قبل اسمه، قلت له الأمر ليس فيه أسبقية، المقال هدفه واضح هو إعادة جيل أنت أحد أهم رموزه إلى الخريطة مجدداً. 

لم أغضب من إيمان، بل أشفقت عليه واستشعرت أنه يستحق من جميع المقربين منه قدرًا من الاحتواء، تلك هى قراءاتى للواقعة الشهيرة لإيمان البحر درويش، مع يقينى أن الأغلبية تقف على الشاطئ الآخر!!.

[email protected]

المقال: نقلاً عن (المصري اليوم).

أخبار تهمك

تغطية حية.. مباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو "محدث"

منذ نصف ساعة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ يومين

عاجل.. إحباط هجوم على جنوب السعودية

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين بدورة الألعاب الأولمبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من ضم جلاد الحراس

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

إعلامي شهير يفجر مفاجأة وتفاصيل جديدة حول مرض ياسمين عبد العزيز!

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - صفقة تبادلية كبرى بين ريال مدريد وليفربول بطلها محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة" تسجل أقل عدد وفيات وإصابات بكورونا منذ ذروة الموجة الثالثة

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات جديدة في مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 12 ساعة

جريزمان يبلغ برشلونة بالانتقال لهذا الفريق

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

11:48 م

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

10:16 م

تغطية حية.. مباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو "محدث"

09:24 ص

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين بدورة الألعاب الأولمبية

05:19 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان